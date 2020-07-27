Ловрен прокомментировал свой переход в "Зенит"

Новый игрок "Зенита" Деян Ловрен прокомментировал свой переход в петербургский клуб.

Ранее стало известно, что "сине-бело-голубые" заключили с футболистом трехлетний контракт.

"Я счастлив и горд за то, что перешел в "Зенит". Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся. "Зенит" - самая сильная команда России", - цитирует игрока официальный сайт клуба.

Петербургский клуб заплатит за игрока от 8,5 до 12 миллионов евро.

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