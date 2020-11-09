Ловрен пропустит два матча сборной Хорватии из-за травмы

Защитник "Зенита" Деян Ловрен был травмирован в матче 14-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:3). Из-за повреждения футболист пропустит ближайшие матчи сборной Хорватии. Об этом сообщил наставник национальной команда Златко Далич.

Защитник не поможет сборной в матчах с Турцией и Швецией, однако к игре с Португалией (17 ноября) может успеть восстановится.

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