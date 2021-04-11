Ловрен пропустит матч с "Сочи"
Защитник "Зенита" Деян Ловрен пропустит игру против "Сочи".
Как сообщает твиттер клуба, 31-летний хорват повредил мышечные ткани на тренировке. Сроки восстановления игрока будут известны после углубленного медобследования.
В этом сезоне Ловрен провел 28 игр, в которых отметился двумя голами.
Матч между "Сочи" и "Зенитом" пройдет сегодня в 16:30 (мск).
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