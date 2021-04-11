Ловрен пропустит матч с "Сочи"

Фото инстаграм Деяна Ловрена

Защитник "Зенита" Деян Ловрен пропустит игру против "Сочи".

Как сообщает твиттер клуба, 31-летний хорват повредил мышечные ткани на тренировке. Сроки восстановления игрока будут известны после углубленного медобследования.

В этом сезоне Ловрен провел 28 игр, в которых отметился двумя голами.

Матч между "Сочи" и "Зенитом" пройдет сегодня в 16:30 (мск).

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