Ловрен пропустит несколько матчей "Зенита"

Фото: инстаграм Деяна Ловрена

Хорватский защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен пока не может восстановиться после травмы, сообщает журналист Вячеслав Короткин.

Ловрен пропустит ближайшие матчи Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (17 апреля, в гостях) и "Ротором" (24 апреля, дома) из-за мышечного повреждения.

Тренерский штаб сборной Хорватии намерен обратиться к "Зениту" с просьбой не использовать Ловрена до конца чемпионата, чтобы он не усугубил травму перед чемпионатом Европы, который пройдет летом.

В нынешнем сезоне 31-летний Ловрен провел за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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