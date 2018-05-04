Ловрен: "Пусть "Реал" нас боится"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен поделился мыслями о предстоящем финале Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Реал" довольно уверен в себе. Но нас это не волнует, мы сосредоточены на своей игре. Почему мы должны их бояться? Пусть они нас боятся. Финал Лиги Чемпионов - это невероятно, об этом мечтает каждый игрок. Давайте теперь пошумим в финале. Мы и "Реал" - лучшие команды. Давайте ждать" - приводит слова Ловрена Liverpool Echo.

Напомним, что финал Лиги Чемпионов состоится 26 мая в Киеве.

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