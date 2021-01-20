Ловрен рассказал, какое место "Зенит" занял бы в АПЛ

Защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался о шансах питерского клуба в АПЛ.

"В Англии совершенно другая интенсивность. В РПЛ у игроков есть много времени, пространства. А в АПЛ ты получаешь мяч от голкипера и сразу же отправляешь его вперед.

"Зенит" имеет хороший состав. Однако встает вопрос трудовой этики. Ты должен биться в каждой игре. Бывает, что более слабый соперник остается в меньшинстве, и ты сразу думаешь о победе. Однако это не так.

В АПЛ необходимо выкладываться на полную. Если мои одноклубники станут биться в каждом матче, то у "Зенита" был бы шанс зацепиться за середину таблицы АПЛ", - приводит слова Ловрена "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Ловрен выступал в АПЛ с 2013 по 2020 год. На его счету одно чемпионство в составе "Ливерпуля" в сезоне 2019/20.

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