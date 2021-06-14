Ловрен рассказал о сообщении от Клоппа после перехода в "Зенит"

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Ловрен рассказал о сообщении от Клоппа после перехода в "Зенит"

Фото: инстаграм Деяна Ловрена/Автор неизвестен    

Защитник петербургского "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал о своих отношениях с главным тренером своего бывшего клуба "Ливерпуля" Юргеном Клоппом.

"У нас всегда был честный диалог. Он был тренер, а я - футболистом, который выполняет его распоряжения. Но иногда у нас были трудности. Как-то я был травмирован, а он хотел выпустить меня на поле. Но мы расстались в хорошим и открытых отношения. Однажды он написал, что ему не хватает меня в "Ливерпуле", но я не ответил", - приводит слова Ловрена Four Four Two.

31-летний Ловрен перешел в "Зенит" в 2020 после шести сезонов в "Ливерпуле".

Не пропустите: Ловрен объяснил, почему не жалеет об уходе из "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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