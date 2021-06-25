Ловрен рассказал о странном рационе Брозовича перед финалом ЧМ-2018

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Центральный защитник сборной Хорватии Деян Ловрен вспомнил о том, что ел его партнёр по национальной команде Марцело Брозович в преддверии финального матча ЧМ-2018 против Франции.

"Не знаю, как ему удалось столько съесть. Перед финалом Чемпионата Мира он съел два килограмма салями, два круассана и выпил много кока-колы. А потом без проблем пробежал 15 километров. Если бы я съел столько же, сколько он, мне потребовалось бы четыре дня, чтобы просто прийти в себя", - цитирует Ловрена Football Italia.

Напомним, что хорваты проиграли финал мундиаля со счётом 2:4.

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