Ловрен рассказал о своем настрое перед матчем ЛЧ с "Боруссией"

Игрок "Зенита" Деян Ловрен перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" рассказал о своем самочувствии.

"Хорошо себя чувствую, как и команда. Несмотря на два поражения подряд, настроение вернулось. Мы профессиональные игроки и понимаем, что иногда футбол сложен. Но нужно двигаться вперед", - цитирует футболиста Sport24.

Встреча "Зенита" с "Боруссией" состоится завтра, 28 октября, в Германии. Начало матча - в 23:00 (мск).

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