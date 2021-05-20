Ловрен рассказал о своей реакции на Дзюбу в костюме Дэдпула

Фото "Матч ТВ"

Защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен признался, что его удивило появление на церемонии награждения по случаю чемпионства человека в костюме Дэдпула.

Образ антигероя комиксов Marvel примерял на себя нападающий "сине-бело-голубых" Артём Дзюба.

"Я не ожидал, что Дзюба появится в таком костюме. Я был в шоке! Но это в его стиле", - сказал Ловрен.

Напомним, что "Зенит" стал победителем РПЛ в третьем сезоне подряд.

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