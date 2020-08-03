Ловрен рассказал об изучении русского языка

Новичок питерского "Зенита" Деян Ловрен пообещал, что в скором времени будет разговаривать на русском языке.

"Я уже начал немного учить русский язык неделю назад. У меня есть приложение, с которым я изучаю кириллицу. Думаю, получается неплохо. Русский будет моим пятым языком. Я понимаю довольно много слов, потому что они похожи на хорватские. Думаю, что освою русский быстрее, чем другие языки. На самом деле я знаю довольно много, но сейчас ни одно длинное предложение не приходит в голову. Но я буду стараться. Можете спросить меня через пару месяцев. Посмотрим, что получится", - сказал 31-летний хорват.

Напомним, что "Зенит" купил Ловрена у "Ливерпуля" за 12 миллионов евро и заключил с ним трёхлетний контракт.

Центрбек в воскресенье прилетел в Санкт-Петербург и был презентован с футболкой с шестым номером.

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