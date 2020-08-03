Ловрен рассказал об изучении русского языка
Новичок питерского "Зенита" Деян Ловрен пообещал, что в скором времени будет разговаривать на русском языке.
"Я уже начал немного учить русский язык неделю назад. У меня есть приложение, с которым я изучаю кириллицу. Думаю, получается неплохо. Русский будет моим пятым языком. Я понимаю довольно много слов, потому что они похожи на хорватские. Думаю, что освою русский быстрее, чем другие языки. На самом деле я знаю довольно много, но сейчас ни одно длинное предложение не приходит в голову. Но я буду стараться. Можете спросить меня через пару месяцев. Посмотрим, что получится", - сказал 31-летний хорват.
Напомним, что "Зенит" купил Ловрена у "Ливерпуля" за 12 миллионов евро и заключил с ним трёхлетний контракт.
Центрбек в воскресенье прилетел в Санкт-Петербург и был презентован с футболкой с шестым номером.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22