Ловрен считает, что Франция незаслуженно выиграла ЧМ

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после финала ЧМ-2018 против Франции (2:4) считает, что соперник одержал незаслуженную победу.

По словам хорвата, французы просто дожидались своего шанса в атаке.

"Мы играли лучше Франции и вообще превосходим соперника. Они не играли в футбол. Просто дожидались своего шанса и забивали. У них была одна единственная тактика, и так во всех матчах турнира", - сказал он.

Напомним, Канте из-за своей застенчивости побоялся просить у партнеров по сборной подержать Кубок мира. | soccernews.ru