Ловрен сегодня дебютирует за "Зенит"

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Ловрен сегодня дебютирует за "Зенит"

Новичок питерского "Зенита" Деян Ловрен примет участие в матче за Суперкубок России против "Локомотива".

Тренерский штаб "сине-бело-голубых" включил хорвата в стартовый состав на поединок с "железнодорожниками".

Для 31-летнего футболиста эта игра станет дебютной за "Зенит".

Напомним, что Ловрена купили у "Ливерпуля" за 12 миллионов евро и заключили с ним контракт на три года.

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