Ловрен сфотографировался на фоне Исаакиевского собора

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Ловрен сфотографировался на фоне Исаакиевского собора

Пресс-служба "Зенита" в инстаграме опубликовала фотографию новичка клуба Деяна Ловрена.

Футболист несколько часов назад прилетел в Петербург и сфотографировался на фоне Исаакиевского собора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@dejanlovren06

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

Напомним, 31-летний футболист подписал с петербургским клубом контракт до 2023 года.

Завтра, 3 августа, хорват проведет первую тренировку в составе "сине-бело-голубых". Ловрен будет выступать под 9-м номером, под которым ранее играл Бранислав Иванович.

Последним клубом игрока был "Ливерпуль", за который он выступал с 2014 года.

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