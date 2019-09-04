Ловрен сообщил, почему он не покинул "Ливерпуль" летом
Хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал, почему он отказался уходить из клуба в летнее трансферное окно.
"У меня были мысли об уходе. Я всегда бился за "Ливерпуль". Я не из тех футболистов, которые сидят на скамейке и просто так получают деньги. Со мной связывались "Милан" и "Рома", но мы не договорились.
Я добился больших успехов в карьере: выигрывал Лигу Чемпионов и серебряные медали чемпионата мира. Поэтому я должен был что-то доказывать кому-то в аренде. Тем более, Клопп сказал мне, что я нужен "Ливерпулю". Я в отличной форме и готов помогать команде", - приводит слова Ловрена Sportske Novosti.
Не пропустите: Канте побывал на свадьбе дочери болельщика "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Фабрегас назвал лучшего игрока мира за последние 15 лет
-
Болельщики "Зенита" выбрали лучшего игрока августа
-
В "Динамо" рассказали, почему отказались от трансфера Шюррле
-
1
Зинченко отказался переходить в "Ювентус"
-
Ловрен сообщил, почему он не покинул "Ливерпуль" летом
-
Черышев попал в заявку "Валенсии" на Лигу Чемпионов
-
Экс-форвард "Челси" призвал темнокожих футболистов покинуть чемпионат Италии
-
Жена Рамоса установила рекорд по задерживанию дыхания под водой
-
"Барселона" пыталась купить форварда "Тоттенхэма" после срыва трансфера Неймара
-
Канте побывал на свадьбе дочери болельщика "Челси"
-
Джикия высказался о конфликте с Оздоевым
-
"Вест Бромвич" пожалуется на "Барселону" в ФИФА
-
Санчес объяснил, почему перешел в "Интер"
-
1
Сэр Алекс Фергюсон ярко высказался о Роналду
-
Эмре Джан: "Ювентус" меня обманул"
-
Булыкин оценил летнюю трансферную кампанию "Локомотива"
-
"Манчестер Сити" надолго потерял Ляпорта
-
"Ювентус" не утратил интерес к Ракитичу
-
СМИ: конфликт между ПСЖ и Неймаром обостряется
-
Новичок ЦСКА рассказал, как будет реагировать на расизм в России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1