Ловрен сообщил, почему он не покинул "Ливерпуль" летом



Хорватский защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен рассказал, почему он отказался уходить из клуба в летнее трансферное окно.

"У меня были мысли об уходе. Я всегда бился за "Ливерпуль". Я не из тех футболистов, которые сидят на скамейке и просто так получают деньги. Со мной связывались "Милан" и "Рома", но мы не договорились.

Я добился больших успехов в карьере: выигрывал Лигу Чемпионов и серебряные медали чемпионата мира. Поэтому я должен был что-то доказывать кому-то в аренде. Тем более, Клопп сказал мне, что я нужен "Ливерпулю". Я в отличной форме и готов помогать команде", - приводит слова Ловрена Sportske Novosti.

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