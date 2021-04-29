Ловрен сравнил "Ладу" и "Ламборгини"

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

Защитник "Зенита" Деян Ловрен подверг сравнению автомобили "Ладу" и "Ламборгини".

"Полёт на истребителе невозможно сравнить с полётом на обычном самолёте. Это всё равно, что сравнивать "Ладу" и, допустим, "Ламборгини". Всё равно же хотя бы раз в жизни хочется на "Ламборгини" проехаться, это плюс-минус то же самое.

Начал всё равно с "Лады", так как давно, ещё во времена Югославии, у моих родителей была "Лада". "Ламборгини" тоже водил, только в аренду брал, в прокат. "Лада", кстати, более комфортная машина", - заявил Ловрен.

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