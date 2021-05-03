Ловрен стал чемпионом страны с третьим клубом

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Ловрен стал чемпионом страны с третьим клубом

Фото твиттер Деяна Ловрена

Центральный защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен впервые стал чемпионом России.

Таким образом, хорватский футболист выиграл золотые медали с третьей командой в своей карьере.

Ранее Ловрен трижды брал чемпионство с загребским "Динамо" и один раз с "Ливерпулем".

"Зенит" досрочно стал триумфатором РПЛ благодаря воскресной победе над "Локомотивом" со счётом 6:1.

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