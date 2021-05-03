Ловрен стал чемпионом страны с третьим клубом
Центральный защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен впервые стал чемпионом России.
Таким образом, хорватский футболист выиграл золотые медали с третьей командой в своей карьере.
Ранее Ловрен трижды брал чемпионство с загребским "Динамо" и один раз с "Ливерпулем".
"Зенит" досрочно стал триумфатором РПЛ благодаря воскресной победе над "Локомотивом" со счётом 6:1.
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