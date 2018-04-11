Ловрен: "Теперь футбольный мир будет уважать "Ливерпуль" еще больше"

Теги манчестер ситиливерпульдеян ловрен

Ловрен: "Теперь футбольный мир будет уважать "Ливерпуль" еще больше"Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен прокомментировал победу своей команды в противостоянии с "Манчестер Сити" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Мы заслужили выход в полуфинал. Мы обыграли "Манчестер Сити" с итоговым счетом 5:1, и теперь футбольный мир будет уважать "Ливерпуль" еще больше", - приводит слова 28-летнего бека ActuFoot.

Напомним, Гвардиола прокомментировал судейство в матче с "Ливерпулем". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов