Ловрен: "Теперь футбольный мир будет уважать "Ливерпуль" еще больше"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен прокомментировал победу своей команды в противостоянии с "Манчестер Сити" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Мы заслужили выход в полуфинал. Мы обыграли "Манчестер Сити" с итоговым счетом 5:1, и теперь футбольный мир будет уважать "Ливерпуль" еще больше", - приводит слова 28-летнего бека ActuFoot.

Напомним, Гвардиола прокомментировал судейство в матче с "Ливерпулем". | soccernews.ru