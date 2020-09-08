Ловрен, Влашич и Уремович - в старте на матч Лиги наций Франция - Хорватия

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Ловрен, Влашич и Уремович - в старте на матч Лиги наций Франция - Хорватия

Тренерские штабы сборных Франции и Хорватии огласили стартовые составы на матч Лиги наций.

Отметим, в составе гостей на поле выйдет защитник "Зенита" Деян Ловрен игрок "Рубина" Филип Уремович и хавбек ЦСКА Никола Влашич.

Франция: Льорис, Упамекано, Лангле, Лукас, Сиссоко, Канте, Н’Зонзи, Менди, Гризманн, Бен-Йеддер, Марсьяль.

Запасные: Костиль, Меньян, Дюбуа, Кимпембе, Варан, Камавинга, Иконе, Жиру, Динь, Рабьо, Фекир.

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар, Ловрен, Мелняк, Уремович, Брозович, Влашич, Крамарич, Ковачич, Ребич, Перишич.

Запасные: Грбич, Слуга, Баришич, Брекало, Будимир, Шкорич, Пашалич, Едвай, Чолак, Бадель, Петкович, Вида.

Встреча команд состоится сегодня, 8 сентября, и начнется в 21:45 (мск).

А еще: Хорватия обыграла Грузию, Черногория переиграла Белоруссию, а Саудовская Аравия и Парагвай не выявили победителя в товарищеских матчах| http://soccernews.ru
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