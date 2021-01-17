Ловрен встретился с ван Дейком и пожелал "Ливерпулю" удачи в матче с "МЮ"

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Ловрен встретился с ван Дейком и пожелал "Ливерпулю" удачи в матче с "МЮ"Защитник "Зенита" Деян Ловрен встретился с бывшим одноклубником по "Ливерпулю" Вирджилом ван Дейком, который проходит реабилитацию после серьезной травмы.

Футболисты встретились в зале, где голландец проводит восстановительные тренировки. Хорват выложил совместное фото в своем Твиттере.

"Рад был встретить сегодня увидеться с моим бывшим партнером по клубу Вирджилом ван Дейком.

Он получил тяжелую травму, но он выглядит сильнее, чем когда-либо. Скоро, брат, ты снова выйдешь на свой высший уровень. 

Удачи "Ливерпулю" в сегодняшнем дерби. Мы с тобой!" – подписал Ловрен фото в Твиттере.

Напомним, сегодня, 17 января "Ливерпуль" на "Энфилде" принимает "Манчестер Юнайтед" в рамках 19 тура АПЛ. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

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