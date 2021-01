Ловрен встретился с ван Дейком и пожелал "Ливерпулю" удачи в матче с "МЮ"

Защитник "Зенита" Деян Ловрен встретился с бывшим одноклубником по "Ливерпулю" Вирджилом ван Дейком, который проходит реабилитацию после серьезной травмы.

Футболисты встретились в зале, где голландец проводит восстановительные тренировки. Хорват выложил совместное фото в своем Твиттере.

It was nice to see my former teammate @VirgilvDijk today.

A tough injury he had, but he looks stronger than ever, soon brother you will be on top of your level again.



Good luck to @LFC in today's derby. We are with you! pic.twitter.com/fRhtb2z41j