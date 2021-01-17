Ловрен встретился с ван Дейком и пожелал "Ливерпулю" удачи в матче с "МЮ"

Защитник "Зенита" Деян Ловрен встретился с бывшим одноклубником по "Ливерпулю" Вирджилом ван Дейком, который проходит реабилитацию после серьезной травмы.

Футболисты встретились в зале, где голландец проводит восстановительные тренировки. Хорват выложил совместное фото в своем Твиттере.

It was nice to see my former teammate @VirgilvDijk today.

A tough injury he had, but he looks stronger than ever, soon brother you will be on top of your level again.



Good luck to @LFC in today's derby. We are with you! pic.twitter.com/fRhtb2z41j — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) January 17, 2021

"Рад был встретить сегодня увидеться с моим бывшим партнером по клубу Вирджилом ван Дейком.

Он получил тяжелую травму, но он выглядит сильнее, чем когда-либо. Скоро, брат, ты снова выйдешь на свой высший уровень.

Удачи "Ливерпулю" в сегодняшнем дерби. Мы с тобой!" – подписал Ловрен фото в Твиттере.