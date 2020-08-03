Ловрен выбрал игровой номер в "Зените"

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Ловрен выбрал игровой номер в "Зените"

Защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен определился с номером в новой команде.

Хорватский футболист выбрал "шестёрку", которая ранее принадлежала покинувшему клуб Браниславу Ивановичу.

Напомним, что "Зенит" купил Ловрена у "Ливерпуля" за 12 миллионов евро и заключил с ним трёхлетний контракт.

31-летний центрбек в воскресенье прилетел в Санкт-Петербург, сегодня проведёт первую тренировку, а уже 7 августа может дебютировать за "сине-бело-голубых" в матче за Суперкубок России против "Локомотива".

Не пропустите: Ловрен: "Пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с "Локомотивом". | http://soccernews.ru
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