Ловрен выбрал игровой номер в "Зените"

Защитник питерского "Зенита" Деян Ловрен определился с номером в новой команде.

Хорватский футболист выбрал "шестёрку", которая ранее принадлежала покинувшему клуб Браниславу Ивановичу.

Напомним, что "Зенит" купил Ловрена у "Ливерпуля" за 12 миллионов евро и заключил с ним трёхлетний контракт.

31-летний центрбек в воскресенье прилетел в Санкт-Петербург, сегодня проведёт первую тренировку, а уже 7 августа может дебютировать за "сине-бело-голубых" в матче за Суперкубок России против "Локомотива".

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