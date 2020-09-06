Защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался о поражении сборной Хорватии в матче с Португалией (1:4).



"Первый там Хорватия провела не так, как обычно. Мы слишком много им позволяем. Уже в первом тайме счет должен стать 4:0. Не знаю, в чем причина, но если мы и дальше так продолжим - ничего хорошего не будет", - цитирует Ловрена Net.hr.

8 сентября сборная Хорватии встретится с Францией.

А еще: Португалия без Роналду разгромила Хорватию, Бельгия одолела Данию, Франция была сильнее Швеции| http://soccernews.ru