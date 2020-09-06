Ловрен высказался о поражении сборной Хорватии в матче с Португалией
Защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался о поражении сборной Хорватии в матче с Португалией (1:4).
"Первый там Хорватия провела не так, как обычно. Мы слишком много им позволяем. Уже в первом тайме счет должен стать 4:0. Не знаю, в чем причина, но если мы и дальше так продолжим - ничего хорошего не будет", - цитирует Ловрена Net.hr.
8 сентября сборная Хорватии встретится с Францией.
А еще: Португалия без Роналду разгромила Хорватию, Бельгия одолела Данию, Франция была сильнее Швеции| http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" планирует расстаться с четырьмя игроками команды
-
Главные новости дня: 5 сентября
-
Португалия без Роналду разгромила Хорватию, Бельгия одолела Данию, Франция была сильнее Швеции
-
"Реал" хочет заработать 100 миллионов евро с продажи четырех футболистов
-
Англия вырвала победу над Исландией и другие результаты 1-го тура Лиги Наций
Лента новостей
-
"Челси" рассматривает вариант с покупкой вратаря "МЮ" Ромеро
-
Сане рассказал о своих целях и задачах в "Баварии"
-
Бруну Фернандеш во второй раз стал отцом
-
Коутинью останется в "Барселоне" в сезоне-2020/21
-
"Уфа" опубликовала забавное видео с тренировки команды в Аше
-
Аршавин назвал самого сильного нападающего России
-
"Барселона" планирует купить Депая и Вейналдума за 55 миллионов евро
-
Ломбертс надеется однажды возглавить "Зенит"
-
"Реал" планирует расстаться с четырьмя игроками команды
-
Самедов поделился ожиданиями от матча сборной России с Венгрией
-
Диего Годин может продолжить карьеру в "Ренне"
-
Ловрен высказался о поражении сборной Хорватии в матче с Португалией
-
Зинченко: "Гарсия попросил меня не забивать испанцам"
-
Форвард "Фенербахче" Муричи подписал контракт с "Лацио"
-
Дешам: "Сборная Франции провела не самый лучший матч"
-
Сантуш прокомментировал победу Португалии над сборной Хорватии в матче Лиги наций
-
Главные новости дня: 5 сентября
-
Погба желает вернуться в "Ювентус"
-
Цорн оценил свою работу в "Спартаке"
-
Суарес и Видаль тренировались отдельно от общей группы "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14