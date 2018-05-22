Ловрен высказался о предстоящем противостоянии с Роналду в финале Лиги Чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен поговорил о Криштиану Роналду, с которым ему придется встретиться в финале Лиги Чемпионов.

"Роналду играет в таких поединках уже 12 или 15 лет. Он каждый сезон забивает минимум по 30 голов, даже в плохой сезон. На это необходимо обратить внимание. Тем не менее, мы и в АПЛ играем против лучших форвардов, так что знаем, как обороняться. Я много работал, чтобы попасть в финал Лиги Чемпионов, и готов ко всему" - приводит слова Ловрена Lequipe.

Напомним, что финал ЛЧ состоится 26 мая в Киеве.

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