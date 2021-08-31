Ловрен высказался о своём будущем в "Зените"

Фото инстаграм Деяна Ловрена

Центральный защитник "Зенита" Деян Ловрен ответил на слухи о том, что в питерском клубе не рассчитывают на него в долгосрочной перспективе.

"Честно, меня не волнуют все эти слухи. Знаю, что клуб думает обо мне. Я по-прежнему испытываю большой футбольный голод. А люди со стороны могут говорить и писать всё что угодно. Ведь они не знают реальной ситуации. И не знают, как много пользы я приношу команде.

Я очень переживаю за "Зенит", работаю каждый день, хочу быть лучшим каждый день. Я первый приезжаю на базу, последний ухожу с тренировок. Я капитан команды. Знаю, что клуб верит в меня и строит своё будущее вместе со мной. И это абсолютно взаимно", - сказал хорватский футболист.

32-летний Ловрен выступает за "Зенит" с 2020 года, сыграл 35 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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