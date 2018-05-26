Ловрен высказался о том, как сдержать Роналду

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен в преддверии финала Лиги Чемпионов высказался о том, как сдержать ведущего форварда "Реала" Криштиану Роналду.

"Нужно обороняться всей командой. Если мы хотим сдержать Роналду, то надо делать это вместе. Безусловно, в какие-то моменты матча мы будем оставаться с ним один на один, и это будет непросто. Но я готов к такому испытанию" - цитирует Ловрена официальный сайт УЕФА.

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