Ловрен высказался о травмах в "Ливерпуле"

Фото: инстаграм Ловрена/Автор неизвестен

Защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался на тему ухода из "Ливерпуля".

"Я ни о чем не жалею. Когда я принял такое решение, оно было правильным, учитывая ситуацию и мое настроение. Я не могу заявить: "Ах, как жаль". Это как после того, как стали известны выигрышные номера в лотерее, сетовать: "Почему же я не обвел правильные числа..."

Мне было сложно уходить, потому что у меня была устроена жизнь там, дети ходили в школу, были свои привычки. Но это часть футбола, клубы приходится менять время от времени. Я быстро все сделал, потому что был сосредоточен на новом вызове – на "Зените".

Как только я узнал, что "Зенит" заинтересовался мной, а переговоры идут успешно, я уже был в хорошем настроении. Я рад, что сделал такой выбор и не жалею о нем", – заявил Ловрен.

В прошедшем сезоне РПЛ Ловрен сыграл 21 матч.

Также не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется лидером "Саутгемптона". | http://soccernews.ru