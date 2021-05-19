Ловрен высказался о травмах в "Ливерпуле"

Теги рплаплливерпульзенит санкт-петербургдеян ловрен

Ловрен высказался о травмах в "Ливерпуле"Фото: инстаграм Ловрена/Автор неизвестен

Защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался на тему ухода из "Ливерпуля".

"Я ни о чем не жалею. Когда я принял такое решение, оно было правильным, учитывая ситуацию и мое настроение. Я не могу заявить: "Ах, как жаль". Это как после того, как стали известны выигрышные номера в лотерее, сетовать: "Почему же я не обвел правильные числа..."

Мне было сложно уходить, потому что у меня была устроена жизнь там, дети ходили в школу, были свои привычки. Но это часть футбола, клубы приходится менять время от времени. Я быстро все сделал, потому что был сосредоточен на новом вызове – на "Зените".

Как только я узнал, что "Зенит" заинтересовался мной, а переговоры идут успешно, я уже был в хорошем настроении. Я рад, что сделал такой выбор и не жалею о нем", – заявил Ловрен.

В прошедшем сезоне РПЛ Ловрен сыграл 21 матч.

Также не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется лидером "Саутгемптона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле", "Эвертон" переиграл "Вулверхэмптон"

"Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле", "Эвертон" переиграл "Вулверхэмптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов