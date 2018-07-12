Ловрен: "Я один из лучших защитников в мире"

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после выхода своей команды в финал ЧМ-2018 сделал громкое заявление.

"Думаю, люди должны признать, что я один из лучших защитников в мире и не говорю всякую чушь. Я дошёл с "Ливерпулем" до финала Лиги Чемпионов, а теперь мы с моей национальной сборной в финале Чемпионата Мира. Это нечто особенное для меня. Люди говорят, что у меня выдался сложный сезон, но я с этим не согласен" - приводит слова Ловрена Liverpool Echo.

Напомним, что в финале мундиаля сборная Хорватии сыграет с Францией. Что касается ЛЧ, то "Ливерпуль" в решающем матче проиграл "Реалу" со счётом 1:3.

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