Ловрен забыл, как громил "Спартак" в составе "Ливерпуля"

Защитник "Зенита" Деян Ловрен очень удивился, узнав, что в декабре 2017 года он в составе "Ливерпуля" нанёс московскому "Спартаку" сокрушительное поражение со счётом 7:0.

"Может по сумме двух матчей было 7:0, нет? Выиграли 7:0 в одном? Да ну! Правда? Хорошо. Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против "Спартака" за "Ливерпуль". Но я не уверен, что мы выиграли так крупно", - сказал хорватский центрбек.

Речь идёт о матче заключительного тура группового этапа ЛЧ сезона 2017/18, который проходил на "Энфилде".

Ловрен перешёл из "Ливерпуля" в "Зенит" в начале августа за 12 миллионов евро.

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