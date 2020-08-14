Ловрен забыл, как громил "Спартак" в составе "Ливерпуля"
Защитник "Зенита" Деян Ловрен очень удивился, узнав, что в декабре 2017 года он в составе "Ливерпуля" нанёс московскому "Спартаку" сокрушительное поражение со счётом 7:0.
"Может по сумме двух матчей было 7:0, нет? Выиграли 7:0 в одном? Да ну! Правда? Хорошо. Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против "Спартака" за "Ливерпуль". Но я не уверен, что мы выиграли так крупно", - сказал хорватский центрбек.
Речь идёт о матче заключительного тура группового этапа ЛЧ сезона 2017/18, который проходил на "Энфилде".
Ловрен перешёл из "Ливерпуля" в "Зенит" в начале августа за 12 миллионов евро.
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|М
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|Локомотив Москва
|22
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|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
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|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
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