Ложка меду для "Манчестер Сити": "Ливерпуль" не смог обыграть "Лестер" в 24 туре АПЛ

Несколько минут назад "Ливерпуль" и "Лестер" завершили свою встречу 24 тура английской Премьер-лиги, которая подавалась как одна из главных битв в борьбе за чемпионство. И главными героями действа были далеко не участники нашей встречи. Все началось куда раньше – в субботу – после встречи "Ньюкасл" – "Манчестер Сити", которую "горожане" умудрились проиграть (2:1). Английская пресса долго мусолила тему возможной победы "Ливерпуля" и возможного отрыва, который в перспективе увеличивался до 7 баллов. Интересно, что лишь одна команда в истории АПЛ не добывала чемпионский титул, имея преимущество в и больше 7 очков после 24 туров. И это был "Ньюкасл" образца сезона 1995/96 – "лучшая команда, которая не выигрывала АПЛ".

Уже на третьей минуте "Ливерпуль" начал доказывать всем, что на "Энфилде" есть лишь одна главная команда. После хорошей комбинации на границе чужой штрафной Фирмино катнул мяч на ход Мане, тот ворвался в штрафную, словно магнитом отодвинул от себя защитников, освободив коридор для удара, и выстрелил в дальний нижний угол, Шмейхель прыгнул поздно и не достал игровой снаряд – 1:0. Что интересно, этот гол стал самим быстрым для "мерсесайдцев", начиная с апреля 2016 года, когда Старридж забил "Ньюкаслу" на 1 минуте и 7 секунде. Через две минуты "Ливерпуль" мог вести уже в 2 мяча, но на сей раз не хватило немного удачи: Мо Салах выдал отличную длинную передачу в штрафную на Фирмино, бразилец принял мяч на грудь, опустил его вниз, по пути качнув Рикарду Перейру, и с ближней дистанции ударил в дальний угол – на сей раз датский вратарь "Лестера" оказался на нужном месте и перевел "ядро" на угловой.

После стартового натиска "Ливерпуля" игра сохранила свой динамизм, но порядком потеряла в плане реальных моментов. Что интересно, после 10 минуты опасней атаковал именно "Лестер", хоть таких моментов и было все 2 за тайм. Первый создали сами футболисты "Ливерпуля" в середине тайма: Алиссон отдал неудачную передачу под перехват "лисам", через секунду последовала подача в штрафную и Джеймс Мэдисон, вместо того, чтобы забить, принял мяч на лицо и с нескольких метров послал его мимо ворот. А вот второй шанс подопечные Клода Пюэля не упустили! На второй компенсированной к первому тайму минуте "Лестер" реализовал стандарт: первая волна атаки была прервана защитниками, а во второй последовала точная передача на линию вратарской от Чилуэлла, на которую откликнулся Магуайр, забежал за спину защитников и в гордом одиночестве отправил игровой снаряд в сетку с нескольких метров – 1:1.

Начало второй 45-минутки, как и ее продолжение, осталось за "Лестером". Клод Пюэль порядком зарядил свою команду, и "лисы" вышли играть в тотальный и мощный прессинг, что повлекло за собой несколько моментов. Самый опасный случился на 52 минуте: после подачи со стандарта Магуайр получил мяч в штрафной, прострелил вдоль линии ворот на Эванса, и тот уже был готов затолкать игровой снаряд в сетку, но сначала Фирмино прервал передачу, а через мгновение уже Алиссон спас "мерсесайдцев" от автогола. "Ливерпуль" смог ответить на всю эту вакханалию только на 75 минуте, когда Хендерсон подал в штрафную, Фирмино принял мяч на ее противоположном краю, обыграл защитника и мощно пробил низом – Шмейхель отбил "ядро" на угловой.

В последние 15 минут матча "Ливерпуль" был гораздо активней своих соперников и буквально прописался на чужой половине поля, но не смог выжать со своего преимущества ничего дельного. Да, в итоге подопечные Клоппа все-равно увеличили отрыв от "Манчестер Сити", но не до 7 баллов, как все ожидали, а до 5. В свою очередь "Лестер" прервал свою 3-матчевую серию из поражений, но это не спасло "лисов" от потери места в первой десятке.

"Ливерпуль" – "Лестер" – 1:1

Голы: Мане, 3 – 1:0; Магуайр, 45+2 – 1:1.

"Ливерпуль": Алиссон – Хендерсон, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Кейта (Фабиньо, 66) – Мане, Фирмино (Старридж, 82), Шакири (Лаллана, 67) – Салах.

"Лестер": Шмейхель – Перейра, Эванл, Магвайр, Чилуэлл – Менди, Ндиди – Грей (Окадзаки, 84), Мэдисон (Чодури, 75), Олбрайтон – Варди (Ихеаначо, 90).