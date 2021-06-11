Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" получили официальный футбольный статус

Фото фейсбук Андрея Павелко

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о предоставлении лозунгам "Слава Украине" и "Героям слава" официального статуса.

"Исполком УАФ единогласно поддержал моё предложение и утвердил футбольные символы Украины. Отныне вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и матчах национальной сборной может использоваться большой герб - карта Украины с трезубцем в центре.

Также Исполком утвердил официальный футбольный статус слоганов "Слава Украине" и "Героям слава", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков не только в Украине, но и во всём мире. Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов. Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением", - сказал Павелко.

Ранее УЕФА обязал сборную Украины убрать с футболок слоган "Героям слава", который в сочетании с фразой "Слава Украине" несёт явный политический смысл.

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