Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" получили официальный футбольный статус
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о предоставлении лозунгам "Слава Украине" и "Героям слава" официального статуса.
"Исполком УАФ единогласно поддержал моё предложение и утвердил футбольные символы Украины. Отныне вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и матчах национальной сборной может использоваться большой герб - карта Украины с трезубцем в центре.
Также Исполком утвердил официальный футбольный статус слоганов "Слава Украине" и "Героям слава", которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков не только в Украине, но и во всём мире. Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов. Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением", - сказал Павелко.
Ранее УЕФА обязал сборную Украины убрать с футболок слоган "Героям слава", который в сочетании с фразой "Слава Украине" несёт явный политический смысл.
Не пропустите: В Кремле отреагировали на решение УЕФА изменить форму сборной Украины. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Где и когда смотреть матчи сборной России на Евро-2020
-
Сборная России объявила о замене игрока в итоговой заявке на Евро-2020
-
Официально: Комличенко стал игроком "Ростова"
-
Игрока сборной России изолировали от команды из-за сомнительного теста на коронавирус
-
Хвича - самый подорожавший игрок РПЛ за прошлый сезон
Лента новостей
-
Ребко рассказал о конфликте с Черчесовым
-
"Арсенал" рассчитывает усилиться двумя молодыми нападающими
-
Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" получили официальный футбольный статус
-
ЦСКА бесплатно подписал 21-летнего хавбека из "Велеса"
-
Чалханоглу отказал катарскому клубу ради "Милана"
-
Телеведущий Познер: "Конечно, посмотрю, как Россия проиграет Бельгии"
-
Комличенко прокомментировал свой переход в "Ростов"
-
Где и когда смотреть матчи сборной России на Евро-2020
-
"Фенербахче" интересуется защитником "Ливерпуля"
-
Сборная России объявила о замене игрока в итоговой заявке на Евро-2020
-
Форвард ЦСКА Шкурин может продолжить карьеру в Польше или Турции
-
Официально: Комличенко стал игроком "Ростова"
-
Экс-полузащитник "Спартака" возглавил "Крузейро"
-
Умер бывший вратарь сборной Португалии
-
"Галатасарай" работает над трансфером Ярмоленко
-
Вейналдум прокомментировал свой переход в ПСЖ
-
Слуцкий сравнил чувство юмора Дзюбы и Азара
-
"Ювентус" хочет заменить Буффона экс-вратарем ПСЖ
-
Мусаев рассказал о желании поработать за границей
-
Игрока сборной России изолировали от команды из-за сомнительного теста на коронавирус
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13