Луан близок к переходу в "Спартак"

Форвард "Гремио" Луан Виейра, вероятнее всего, продолжит карьеру в московском "Спартаке", сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" уже согласовали трансфер 24-летнего бразильца, однако детали возможной сделки пока остаются неизвестными.

Луан является воспитанником "Гремио", за основную команду "мушкетёров" выступает с 2014 года, сыграл 165 матчей и забил 44 гола.

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