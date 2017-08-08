Луан близок к переходу в "Спартак"

Нападающий "Гремио" Луан Виейра в ближайшее время может стать игроком "Спартака", сообщает ESPN Brazil.

По информации ресурса, футболист дал согласие на переход в московский клуб. Стоимость сделки должна составить около 20 миллионов евро.

Ожидается, что сделка будет завершена в среду.

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