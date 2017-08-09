Луан близок к переходу в "Спартак" за 24,3 миллиона евро



Нападающий "Гремио" Луан станет игроком "Спартака", сообщает Radio Gaucha.

По сведениям издания, московский клуб согласовали трансфер бразильца за 24,3 миллиона евро.

Ожидается, что 24-летний Луан отправится в Москву в пятницу.

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