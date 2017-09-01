Луан может перейти в "Валенсию"

"Валенсия" проявляет интерес к форварду "Гремио" Луану Виейре, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, "летучие мыши" сделали предложение о трансфере 24-летнего бразильца в размере 10 миллионов евро. Также левантийский клуб готов перечислить "Гремио" определённый процент от последующей перепродажи нападающего.

Стоит отметить, что ранее Луан не захотел переходить в московский "Спартак", предпочитая ждать предложение от именитого европейского клуба.

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