Луан не будет играть за "Спартак"

Нападающий "Гремио" Луан принял окончательное решение не переходить в "Спартак".

Как сообщает Rádio Gaúcha, бразилец дал понять, что намерен ждать предложения от европейского топ-клуба.

Ранее сообщалось, что руководители "Спартака" лично побывали в Бразилии, где попытались уговорить Луана подписать контракт.

По данным бразильских СМИ, чемпион России был готов заплатить за Луана 25 миллионов евро.

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