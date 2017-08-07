Луан: "Ничего не знаю об интересе "Спартака"

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Луан: "Ничего не знаю об интересе "Спартака"

Нападающий "Гремио" Луан заявил, что ему ничего не известно об интересе со стороны "Спартака".

"Я ничего не знаю об интересе "Спартака". Все мои мысли о "Гремиу". Сейчас я думаю об игре с "Годой Крус", - цитирует Soccer News Grêmio Луана.

Ранее агент форварда Жаир Пейшото говорил, что "красно-белые" согласовали переход его клиента.

Не пропустите: Агент Луана рассказал о возможном трансфере своего клиента в "Спартак". | http://soccernews.ru

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