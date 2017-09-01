Луан отказал "Валенсии"

Форвард "Гремио" Луан Виейра не захотел переходить в "Валенсию", сообщает Marca.

По сведениям издания, 24-летний бразилец отказал "летучим мышам" и решил остаться в своём нынешнем клубе, как минимум, до января.

Стоит отметить, что ранее Луан отклонил несколько предложений московского "Спартака".

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