Луан признан лучшим игроком Кубка Либертадорес-2017
Нападающий "Гремио" Луан Виейра признан лучшим игроком Кубка Либертадорес 2017 года, сообщает официальный твиттер Южноамериканской конфедерации футбола (КОМНЕБОЛ).
24-летний футболист забил 8 голов в рамках турнира, в том числе победный в ответном финальном матче.
Стоит отметить, что прошлым летом Луана пытался купить московский "Спартак", однако тот отказал "красно-белым".
Не пропустите: "Гремио" выиграл Кубок Либертадорес. | http://soccernews.ru
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