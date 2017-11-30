Луан признан лучшим игроком Кубка Либертадорес-2017

Нападающий "Гремио" Луан Виейра признан лучшим игроком Кубка Либертадорес 2017 года, сообщает официальный твиттер Южноамериканской конфедерации футбола (КОМНЕБОЛ).

24-летний футболист забил 8 голов в рамках турнира, в том числе победный в ответном финальном матче.

Стоит отметить, что прошлым летом Луана пытался купить московский "Спартак", однако тот отказал "красно-белым".

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