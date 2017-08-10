Луан: "Спартак"? Я еще ничего не решил"

Нападающий "Гремиу" Луан пока не определился со своем будущем. Форвард лишь подчеркнул, что на данный момент он мыслями со своей командой.

"Спартак"? Я еще ничего не решил. Мои мысли до сих пор здесь. Видел, что болельщики просят меня остаться. Завтра я буду более спокоен и смогу ответить на этот вопрос", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Спартак" заплатит за Луана 25 миллионов евро.

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