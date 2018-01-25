Луан стал трансферной целью топ-клуба АПЛ
Форвард "Гремио" Луан Виейра привлёк внимание "Ливерпуля", сообщает Yahoo Sport.
По информации источника, "красные" уже вступили в переговоры по трансферу 24-летнего бразильца, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 18 миллионов евро.
Отметим, что ранее Луана пытался купить московский "Спартак", однако сам футболист предпочёл подождать предложения от европейского топ-клуба.
Не пропустите: "Ливерпуль" интересуется бывшим форвардом "Зенита". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20