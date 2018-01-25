Луан стал трансферной целью топ-клуба АПЛ

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Луан стал трансферной целью топ-клуба АПЛ

Форвард "Гремио" Луан Виейра привлёк внимание "Ливерпуля", сообщает Yahoo Sport.

По информации источника, "красные" уже вступили в переговоры по трансферу 24-летнего бразильца, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 18 миллионов евро.

Отметим, что ранее Луана пытался купить московский "Спартак", однако сам футболист предпочёл подождать предложения от европейского топ-клуба.

Не пропустите: "Ливерпуль" интересуется бывшим форвардом "Зенита". | http://soccernews.ru

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