Луан стал трансферной целью топ-клуба АПЛ

Форвард "Гремио" Луан Виейра привлёк внимание "Ливерпуля", сообщает Yahoo Sport.

По информации источника, "красные" уже вступили в переговоры по трансферу 24-летнего бразильца, в контракте которого прописана сумма отступных в размере 18 миллионов евро.

Отметим, что ранее Луана пытался купить московский "Спартак", однако сам футболист предпочёл подождать предложения от европейского топ-клуба.

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