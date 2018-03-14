Луан: "Я не жалею, что не перешёл в "Спартак"

Форвард "Гремио" Луан Виейра рассказал, почему прошлым летом отказался от перехода в московский "Спартак".

"Я не жалею, что не перешёл в "Спартак". Начиная с лета 2017 года у меня были возможности уйти, но я этого не хотел. "Гремио" достаточно успешно выступает, к тому же главный тренер сборной Бразилии Тите сказал, что наблюдает за нами. Я осознал, что у меня есть возможность попасть на ЧМ-2018, и решил, что, если останусь на родине, у меня будет больше шансов" - сказал 24-летний нападающий.

По некоторым данным, "Спартак" предлагал за Луана более 30 миллионов евро.

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