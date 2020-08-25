Луценко прокомментировал вызов в сборную России для подготовки к матчам Лиги наций

Форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко высказался по поводу вызова в сборной России для подготовки к матчам Лиги наций с Сербией и Венгрией.

3 сентября национальная команда сыграет в Москве с Сербией, 6-го встретится в Будапеште с Венгрией.

"Очень сильно рад вызову в сборную. Скорее неожиданное событие для меня. Но после такого сезона я ждал и надеялся, что на меня обратят внимание. Буду цепляться за шанс, хочу сыграть за команду. Но главное - результат", - цитирует Луценко "Чемпионат".

В минувшем сезоне футболист провел 28 матчей в РПЛ, отметившись 15 голами.

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