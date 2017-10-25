"Луч-Энергия" вышел в 1/4 финала кубка России

Теги луч-энергияенисей красноярск

"Луч-Энергия" вышел в 1/4 финала кубка РоссииВладивостокский "Луч-Энергия", обыграв на своем поле красноярский "Енисей", вышел в 1/4 финала кубка России.

"Луч-Энергия" - "Енисей" - 2:1

Голы: Пономаренко, 19 - 1:0, Камесс, 56 - 1:1, Килин, 71 - 2:1.

"Луч-Энергия": Шамов, Празновский, Гелоян, Килин (Маляка, 82), Марущак, Насадюк, Носов (Мязин, 87), Пономаренко, Тихий, Фомин, Хлебородов (Гордиенко, 60).

"Енисей": Чепчугов, Васильев, Кутьин (Иванов, 69), Ломакин, Малоян (Камесс, 54), Новиков, Рожков, Сердеров, Фатуллаев, Харитонов (Козлов, 53), Чичерин.

Напомним, первым четвертьфиналистом кубка стал "СКА-Хабаровск". | soccernews.ru

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