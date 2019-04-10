"Луч" могут серьезно наказать за задержку отпускных и зарплат

Теги луч владивосток

"Луч" могут серьезно наказать за задержку отпускных и зарплат

С футбольного клуба "Луч" могут снять очки за задержку отпускных и зарплат.

Палата по разрешению споров РФС постоянно штрафует клуб за эти нарушения. Если клуб не рассчитается с долгами в ближайшее время, ему грозит снятие девяти очков в первенстве Олимп-ФНЛ.

20 марта дисциплинарный комитет в очередной раз удовлетворил заявления на компенсацию задержки зарплат и отпускных трем игрокам, которые выступали в составе «Луча» в 2017-2018 годах. 

Общая задолженность - 900 тысяч рублей: 465 тысяч клуб должен Ишхану Гелояну, 333 тысячи - Евгению Стешину и 127 тысяч - Артему Макарчуку.

Кроме того, клуб должен заплатить РФС штраф - в размере 1,5 млн рублей.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Боруссия" Дортмунд (2000-2003) | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Владельцы ПСЖ хотят купить "Рому"

Владельцы ПСЖ хотят купить "Рому"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 45
2 Краснодар Краснодар 22 41
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 40
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 39
5 Спартак Москва Спартак Москва 22 36
6 Ростов Ростов 22 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 31
8 Ахмат Ахмат 22 30
9 Рубин Рубин 22 30
10 Оренбург Оренбург 22 29
11 Урал Урал 22 26
12 Динамо Москва Динамо Москва 22 24
13 Крылья Советов Крылья Советов 22 24
14 Уфа Уфа 22 20
15 Анжи Анжи 22 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов