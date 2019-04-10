"Луч" могут серьезно наказать за задержку отпускных и зарплат
С футбольного клуба "Луч" могут снять очки за задержку отпускных и зарплат.
Палата по разрешению споров РФС постоянно штрафует клуб за эти нарушения. Если клуб не рассчитается с долгами в ближайшее время, ему грозит снятие девяти очков в первенстве Олимп-ФНЛ.
20 марта дисциплинарный комитет в очередной раз удовлетворил заявления на компенсацию задержки зарплат и отпускных трем игрокам, которые выступали в составе «Луча» в 2017-2018 годах.
Общая задолженность - 900 тысяч рублей: 465 тысяч клуб должен Ишхану Гелояну, 333 тысячи - Евгению Стешину и 127 тысяч - Артему Макарчуку.
Кроме того, клуб должен заплатить РФС штраф - в размере 1,5 млн рублей.
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