"Луч" могут серьезно наказать за задержку отпускных и зарплат

С футбольного клуба "Луч" могут снять очки за задержку отпускных и зарплат.

Палата по разрешению споров РФС постоянно штрафует клуб за эти нарушения. Если клуб не рассчитается с долгами в ближайшее время, ему грозит снятие девяти очков в первенстве Олимп-ФНЛ.

20 марта дисциплинарный комитет в очередной раз удовлетворил заявления на компенсацию задержки зарплат и отпускных трем игрокам, которые выступали в составе «Луча» в 2017-2018 годах.

Общая задолженность - 900 тысяч рублей: 465 тысяч клуб должен Ишхану Гелояну, 333 тысячи - Евгению Стешину и 127 тысяч - Артему Макарчуку.

Кроме того, клуб должен заплатить РФС штраф - в размере 1,5 млн рублей.

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