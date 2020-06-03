"Луч" погасил задолженности перед футболистами и тренерским штабом по зарплате

Владивостокский "Луч" выплатил зарплаты футболистам и тренерскому штабу. У клуба были долги по выплате оклада игрокам и специалистам клуба. Об этом сообщают "РИА Новости".

Напомним, 2 дня назад стало известно, что "Луч" покинул профессиональный футбол.



"Всех уже рассчитали, прислали документы. Никаких задолженностей по зарплатам нет. Как мне говорили в руководстве "Луча", в конце мая должно было быть судебное заседание по банкротству клуба, но его перенесли.



Планы на будущее - работать. Есть расплывчатые варианты, но говорить не стоит, пока это всё неопределенность", - сказал экс-тренер клуба Валерий Петраков.

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