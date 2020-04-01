"Луч" в следующем сезоне не будет выступать на профессиональном уровне

"Луч" из Владивостока сезоне-2020/21 не будет играть на профессиональном уровне.

Власти города решили больше не заключать контракты с игроками. "Луч" перейдет в 3-й дивизион.

Стоит отметить, что Центр подготовки юных футболистов в регионе сохранится.

Министр физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова сообщила, что данное решение принято в связи с пандемией коронавируса.

Все средства, предусмотренные на финансирование клуба в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Решение не затронет юношеские и детские команды.

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