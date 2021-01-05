Лучано Спаллетти отказался возглавить сборную Чили из-за "Интера"

Бывший главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти отказался возглавить сборную Чили, сообщает fcinternews.it.

По сведениям источника, итальянский специалист не хочет досрочно расторгать с "Интером" контракт, который действует до лета 2021 года. Зарплата тренера составляет пять миллионов евро в год, так что по действующему соглашению он получит еще около 2,5 миллионов.

Стоит отметить, что 61-летний Спаллетти был отстранен от должности наставника "Интера" еще летом 2019 года, но контракт так и не был разорван.

Не пропустите: Кристиан Эриксен может вернуться в Англию или Нидерланды. | http://soccernews.ru