Лучано Спаллетти встретится со своей бывшей командой: "Интер" едет в гости к "Роме"

"Рома" – "Интер"

Стадион: "Олимпико"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Массимилиано Ирратти

В центральном матче второго тура Серии А "Рома" примет миланский "Интер". Команда Лучано Спаллетти в стартовом матче сезона разгромила "Фиорентину" благодаря дублю Икарди и голу Перишича, однако, нельзя сказать, что черно-синие в текущем сезоне способны вести борьбу за медали. "Интер" провалился на трансферном рынке, фанаты ожидали серьезных приобретений, однако руководство так никого толком и не купило. Состав команды пополнили лишь полузащитники Весино и Валеро (оба из "Фиорентины"), защитники Шкриньяр (из "Сампдории"), Канселу (из "Валенсии") и Далберт (из "Ниццы"), а также вратарь Паделли, который перешел из "Торино". В сравнении с конкурентами состав "Интера" не выглядит крепким, хотя за место в Лиге Европы команда Спаллетти побороться должна. Сам Лучано впервые с 2005 года приедет в Рим в качестве тренера гостевой команды. С 2005 по 2009 год, а затем с 2016 по 2017 он тренировал "Рому".

"Волки" в межсезонье лишились Салаха, Рюдигера и Паредеса, а на вырученные деньги приобрели сразу 11 игроков. Некоторые футболисты уже играли за "Рому", находясь в аренде, поэтому им не страшен процесс адаптации (Руй, Жуан, Перес, Фацио). Также в Рим перебрались Карлсдорп, Ченгиз Ундер, Пеллегрини, Коларов, Морено, Гоналон и Дефрель. Сербский новичок Александар Коларов в первой же игре отметился голом, забив в ворота "Аталанты".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 177 матчей: 76 побед у "Интера", 52 – у "Ромы", 49 раз была зафиксирована ничья.

В прошлом сезоне "Рома" дважды обыграла "Интер" (2:1 на своем поле и 1:3 в гостях).

"Интер" не выигрывает на "Стадио Олимпико" с 2008 года.

Ориентировочные составы:

"Рома": Алиссон, Коларов, Жуан, Фацио, Манолас, Де Росси, Стротман, Наинголлан, Перотти, Дефрель, Джеко.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Нагатомо, Весино, Валеро, Перишич, Брозович, Кандрева, Икарди.

Прогноз на матч:

"Рома" является фаворитом матча за счет фактора своего поля, однако и "Интер" может победить. Козырь черно-синих – бывший главный тренер "волков" Лучано Спаллетти, который прекрасно знает сильные и слабые стороны игроков римского клуба.

Букмекеры предлагают на победу "Ромы" коэффициент 2.30, на "Интер" – 3.00, на ничью – 3.40.

Вячеслав Горбачев

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