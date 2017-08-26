Лучано Спаллетти встретится со своей бывшей командой: "Интер" едет в гости к "Роме"
"Рома" – "Интер"
Стадион: "Олимпико"
Начало матча: 21:45
Арбитр: Массимилиано Ирратти
В центральном матче второго тура Серии А "Рома" примет миланский "Интер". Команда Лучано Спаллетти в стартовом матче сезона разгромила "Фиорентину" благодаря дублю Икарди и голу Перишича, однако, нельзя сказать, что черно-синие в текущем сезоне способны вести борьбу за медали. "Интер" провалился на трансферном рынке, фанаты ожидали серьезных приобретений, однако руководство так никого толком и не купило. Состав команды пополнили лишь полузащитники Весино и Валеро (оба из "Фиорентины"), защитники Шкриньяр (из "Сампдории"), Канселу (из "Валенсии") и Далберт (из "Ниццы"), а также вратарь Паделли, который перешел из "Торино". В сравнении с конкурентами состав "Интера" не выглядит крепким, хотя за место в Лиге Европы команда Спаллетти побороться должна. Сам Лучано впервые с 2005 года приедет в Рим в качестве тренера гостевой команды. С 2005 по 2009 год, а затем с 2016 по 2017 он тренировал "Рому".
"Волки" в межсезонье лишились Салаха, Рюдигера и Паредеса, а на вырученные деньги приобрели сразу 11 игроков. Некоторые футболисты уже играли за "Рому", находясь в аренде, поэтому им не страшен процесс адаптации (Руй, Жуан, Перес, Фацио). Также в Рим перебрались Карлсдорп, Ченгиз Ундер, Пеллегрини, Коларов, Морено, Гоналон и Дефрель. Сербский новичок Александар Коларов в первой же игре отметился голом, забив в ворота "Аталанты".
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 177 матчей: 76 побед у "Интера", 52 – у "Ромы", 49 раз была зафиксирована ничья.
В прошлом сезоне "Рома" дважды обыграла "Интер" (2:1 на своем поле и 1:3 в гостях).
"Интер" не выигрывает на "Стадио Олимпико" с 2008 года.
Ориентировочные составы:
"Рома": Алиссон, Коларов, Жуан, Фацио, Манолас, Де Росси, Стротман, Наинголлан, Перотти, Дефрель, Джеко.
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Нагатомо, Весино, Валеро, Перишич, Брозович, Кандрева, Икарди.
Прогноз на матч:
"Рома" является фаворитом матча за счет фактора своего поля, однако и "Интер" может победить. Козырь черно-синих – бывший главный тренер "волков" Лучано Спаллетти, который прекрасно знает сильные и слабые стороны игроков римского клуба.
Букмекеры предлагают на победу "Ромы" коэффициент 2.30, на "Интер" – 3.00, на ничью – 3.40.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|2
|6
|2
|Интер Милан
|2
|6
|3
|Болонья
|2
|4
|4
|Милан
|1
|3
|5
|Наполи
|1
|3
|6
|Кьево
|1
|3
|7
|Сампдория
|1
|3
|8
|Рома
|2
|3
|9
|Торино
|1
|1
|10
|Лацио
|1
|1
|11
|СПАЛ
|1
|1
|12
|Сассуоло
|1
|1
|13
|Дженоа
|2
|1
|14
|Удинезе
|1
|0
|15
|Аталанта
|1
|0
|16
|Хеллас Верона
|1
|0
|17
|Кальяри
|1
|0
|18
|Кротоне
|1
|0
|19
|Фиорентина
|1
|0
|20
|Беневенто
|2
|0