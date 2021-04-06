Луческу дважды отказывался возглавить сборную Румынии

Теги динамо киеврумыниямирча луческу

Луческу дважды отказывался возглавить сборную Румынии

Фото Agence France-Presse

Сборная Румынии за последние годы дважды пыталась пригласить Мирчу Луческу на пост главного тренера, утверждает Telekomsport.

По информации источника, первый случай был в октябре 2014 года, когда 75-летний специалист работал в "Шахтёре", а второй - в мае 2016 года перед этапом карьеры в "Зените".

Оба раза опытный наставник от возможности возглавить румынскую сборную отказался.

Напомним, что сейчас Луческу тренирует киевское "Динамо". Кстати, опыт работы в национальной команде своей страны у него есть - в период с 1981 по 1986 год.

Не пропустите: Луческу получил трогательный подарок от бывшего клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Италия получит нового чемпиона, "Атлетико" потерял все, в Англии начинается бойня за ЛЧ: главные итоги недели

Италия получит нового чемпиона, "Атлетико" потерял все, в Англии начинается бойня за ЛЧ: главные итоги недели

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов