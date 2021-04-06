Луческу дважды отказывался возглавить сборную Румынии
Фото Agence France-Presse
Сборная Румынии за последние годы дважды пыталась пригласить Мирчу Луческу на пост главного тренера, утверждает Telekomsport.
По информации источника, первый случай был в октябре 2014 года, когда 75-летний специалист работал в "Шахтёре", а второй - в мае 2016 года перед этапом карьеры в "Зените".
Оба раза опытный наставник от возможности возглавить румынскую сборную отказался.
Напомним, что сейчас Луческу тренирует киевское "Динамо". Кстати, опыт работы в национальной команде своей страны у него есть - в период с 1981 по 1986 год.
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