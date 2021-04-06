Луческу дважды отказывался возглавить сборную Румынии

Фото Agence France-Presse

Сборная Румынии за последние годы дважды пыталась пригласить Мирчу Луческу на пост главного тренера, утверждает Telekomsport.

По информации источника, первый случай был в октябре 2014 года, когда 75-летний специалист работал в "Шахтёре", а второй - в мае 2016 года перед этапом карьеры в "Зените".

Оба раза опытный наставник от возможности возглавить румынскую сборную отказался.

Напомним, что сейчас Луческу тренирует киевское "Динамо". Кстати, опыт работы в национальной команде своей страны у него есть - в период с 1981 по 1986 год.

Не пропустите: Луческу получил трогательный подарок от бывшего клуба. | http://soccernews.ru