Луческу: "Если бы я остался в "Зените", у Семина были бы проблемы"

Теги локомотив москваюрий семинмирча луческузенит санкт-петербург

Луческу: "Если бы я остался в "Зените", у Семина были бы проблемы"Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу, еще в прошлом сезоне работавший в питерском "Зените", высказался о победе московского "Локомотива" в РФПЛ.

"Юрий Семин - выдающаяся личность! Мы много раз играли против друга, но сохранили крепкую дружбу и уважение по отношению друг к другу. Я безумно рад, что именно он выиграл чемпионат России в этом сезоне. Семин доказал, что в тренерской работе возраст неважен. Опыт - вот что имеет значение.

У него были некоторые проблемы в прошлом году, но в этом он стал чемпионом. Семин выиграл чемпионат России и заслужил выиграть Лигу Чемпионов. Он был очень хорош, последователен и стабилен. Выстроил хорошие отношения с игроками. Семин - настоящий профессионал. Но если бы я остался в "Зените", у него были бы проблемы", - цитирует 72-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, Луческу встал на защиту Манчини. | soccernews.ru

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